В Тернополе мужчина выбросил собаку из окна четвертого этажа: подробности

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от двух до трех лет.

Утром 13 декабря родственники распивали спиртные напитки. После застолья один из братьев схватил животное и выбросил его с балкона. Увидевшие это соседи вызвали полицию, а раненую собаку с переломом позвоночника завезли в клинику.

Об этом сообщили в ГУ полиции Тернопольской области.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Тернопольского райуправления полиции. В ходе проверки правоохранители выяснили, что собаку с улицы несколько месяцев назад забрали двоюродные братья", – говорится в сообщении.

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Сейчас сотрудники полиции устанавливают, кто именно из родственников так поступил с псом. Решается вопрос об открытии уголовного производства согласно статье 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, полицейские открыли уголовное производство после обнаружения в социальных сетях видео, на котором мужчина жестоко обращается со своей собакой. На записи видно, как мужчина бьет, наступает и душит животное во время прогулки.

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