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- Украина
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В Тернополе мужчина выбросил свою собаку с 8 этажа: как его накажут
Пьяный мужчина выбросил свою собаку с 8-го этажа.
В Тернополе 38-летний злоумышленник выбросил из окна 8 этажа собственную собаку.
Об этом сообщает полиция Тернопольской области.
Собаку породы кокер-спаниель, получившей травму ног, зоозащитники доставили в ветеринарную клинику.
«Ведомости по этому факту следственные полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.
За совершенное мужчине грозит ограничение свободы сроком от одного до трех лет или лишение свободы сроком от двух до трех лет с конфискацией животного.
В паблике «От Тарнополя до Тернополя» уточнили, что мужчина был пьян. «Песик, к счастью, выжил. Он уже вместе с волонтерами во Львове», — говорилось в сообщении.
Ранее мы писали, что собака спасла хозяина во время массированной атаки РФ на Киев.