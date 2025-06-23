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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Тернополе мужчина выбросил свою собаку с 8 этажа: как его накажут

Пьяный мужчина выбросил свою собаку с 8-го этажа.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Животное, к счастью, выжило

Животное, к счастью, выжило / © ГУ Нацполиции Тернопольской области

В Тернополе 38-летний злоумышленник выбросил из окна 8 этажа собственную собаку.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

Собаку породы кокер-спаниель, получившей травму ног, зоозащитники доставили в ветеринарную клинику.

«Ведомости по этому факту следственные полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

За совершенное мужчине грозит ограничение свободы сроком от одного до трех лет или лишение свободы сроком от двух до трех лет с конфискацией животного.

В паблике «От Тарнополя до Тернополя» уточнили, что мужчина был пьян. «Песик, к счастью, выжил. Он уже вместе с волонтерами во Львове», — говорилось в сообщении.

Ранее мы писали, что собака спасла хозяина во время массированной атаки РФ на Киев.

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