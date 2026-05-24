В Тернополе мужчина застрелился в уборной ТЦК

Полиция выясняет все обстоятельства трагедии

В Тернополе на территории ТЦК обнаружили мертвым 46-летнего мужчину. Полиция расследует происшествия погибели.

Об этом сообщили в полиции региона.

«23 мая в Тернопольское районное управление полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в помещении туалета одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Погибшим оказался 46-летний тернопольчан», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, в тот же день его доставили в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

По информации полиции, мужчина зашел в туалет, где, вероятно, совершил самоубийство с использованием огнестрельного оружия.

Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой «самоубийство». Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Что говорят в ТЦК

Тернопольский областной ТЦК и СП подтверждает факт смерти военнообязанного, произошедшего 23 мая 2026 года на территории Тернопольского ОМТЦК и СП.

«Около 19:00 мужчина был приглашен в помещение центра комплектования для уточнения военно-учетных данных. Во время пребывания в заведении он зашел в ванную, где, закрывшись изнутри, совершил выстрел из огнестрельного оружия. Полученное ранение оказалось несовместимо с жизнью», — говорится в сообщении.

После обнаружения пострадавшего военнослужащие ТЦК и СП немедленно вызвали правоохранителей и бригаду экстренной медицинской помощи, а также до прибытия медиков пытались оказать необходимую помощь. Несмотря на предпринятые меры, спасти мужчину не удалось.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Продолжаются следственные действия и установление всех обстоятельств инцидента.

