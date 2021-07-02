В Тернополе мужчину во время ремонта раздавил его собственный автомобиль: подробности

Мужчину госпитализировали в реанимацию, однако он умер.
В Тернополе на улице Стадниковой 58-летнего мужчину случайно переехал автомобиль, который он ремонтировал. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.
Об этом сообщил генеральный директор Центра ЭМП Тернопольщины Михаил Джус.
Трагедия произошла 1 июля в 15:30. По словам дочери потерпевшего, ее отец получил травму, ремонтируя автомобиль, который случайно на него наехал.
"С серьезной политравмой — открытым переломом костей нижней голени, закрытой травмой живота, в состоянии травматического шока пациента, после оперативно оказанной медицинской помощи, доставлено в реанимационное отделение больницы скорой помощи", — сообщил медик.
От полученных травм мужчина скончался в больнице. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, под Винницей авто переехало мужчину, который заснул на дороге.