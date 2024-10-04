В Тернополе на железнодорожном пути обнаружили тело мужчины. Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели.

Об этом сообщили в полиции региона.

Работники железнодорожной станции обнаружили тело около 10:40. Погибший находился на перегоне пути Большая Березовица – Тернополь. Сотрудники железной дороги сообщили об инциденте в полицию.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Тернопольского райуправления полиции. Погибший – 68-летний житель Великой Березовицы", – сообщили в полиции Тернопольщины.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают, какой поезд проезжал данным участком, и личность машиниста.

По факту гибели человека возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 УК Украины (Нарушения правил безопасности движения железнодорожного, транспорта, повлекшие гибель людей). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Напомним, в Одесской области на перегоне между станциями "Мардаровка" и "Чубовка" на 15-летнюю девушку наехал грузовой поезд.

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