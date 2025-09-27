В Тернополе неизвестная женщина ударила 4-летнюю девочку прямо на улице: что говорят в полиции

Ребенок плачет / © n24.de

В Тернополе неизвестная женщина ударила 4-летнюю девочку.

Об этом сообщила полиция Тернопольской области в Facebook.

«В Тернопольское райуправление полиции обратилась жительница областного центра и сообщила, что неизвестная женщина на улице ударила ее 4-летнюю дочь. По словам заявительницы, инцидент произошел, когда она вошла в пекарню, а девочка осталась у входа», — говорится в сообщении.

С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили личность злоумышленницы и разыскали ее. Ею оказалась 53-летняя жительница Тернополя, которая не смогла объяснить свой поступок.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное нанесение удара или других насильственных действий, повлекших физическую боль, но не телесные повреждения).

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, общественные работы до 200 часов или исправительные работы сроком до одного года.

