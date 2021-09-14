В Тернополе неизвестные в парке напали и избили 17-летнюю девушку, ее госпитализировали

В Тернополе неизвестные в парке напали и избили 17-летнюю девушку, ее госпитализировали

У девушки закрытая травма грудной клетки и травма левой щеки.

В понедельник, 13 сентября, в городском парке Тернополя неизвестные напали на 17-летнюю девушку и избили ее. К травмированной несовершеннолетней пришлось вызвать скорую.

Об этом сообщил генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус в соцсети Facebook.

"В 00:17 бригада скорой выезжала на ул. Русскую к 17-летней пациентки. По словам подруги, девушку избили незнакомые в парке", — рассказал Михаил Джус.

Он отметил, что работники скорой вызвали наряд полиции на место происшествия, а девушку госпитализировали.

"С закрытой травмой грудной клетки, травмой левой щеки потерпевшую, после оказанной медицинской помощи, доставили в детский травмпункт", — добавил глава ЦЭМП.

Сейчас правоохранители устанавливают личности нападавших и причины избиения девушки.

Напомним, на Львовщине 73-летняя женщина обвиняет старосту деревни в избиении. Уверяет, то что он избил ее палкой, мол, не понравилось, что ее корова пасется на школьном стадионе.

Новости Украины: 73-летняя женщина обвиняет старосту деревни в избиении из-за коровы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку