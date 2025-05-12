В Тернополе няня оскорбляла ребенка и снимала это на видео: кем оказалась обидчица (фото)

Молодая няня-студентка оскорбляла ребенка / © pixabay.com

Реклама

В Тернополе молодая няня-студентка, обучающаяся в Национальном педагогическом университете им. В. Гнатюка, оскорбляла двухлетнего ребенка, снимала это на видео и распространяла в соцсети.

Национальная полиция Украины сообщила об этом 12 мая.

Девушку уже привлекли к ответственности.

Реклама

Мама девочки рассказала, что няню нашла, опубликовав объявление на сайте.

«На мое объявление откликнулась „няня“, с виду хорошая девочка, учится в педагогическом, произвела хорошее впечатление», — отмечает мама ребенка Владислава.

Проработала в семье няня две недели — всего дважды приходила к девочке. Впоследствии в одном из пабликов мама ребенка увидела видео, где сиделка оскорбляет ее девочку. Студентка снимала это на камеру и распространяла друзей.

На одном ролике, который длится несколько секунд, слышно, как няня употребляет нецензурную лексику рядом с девочкой, сидящей в песочнице.

Реклама

«Нажралась песка и сидит, с*ка, довольна», — говорит на ролике няня.

Мама девочки даже не подозревала что ее ребенка оскорбляют, пока не увидела видео своими глазами.

«Не знаю даже, что было вне видео. Затем она внезапно заболела и отказалась сидеть с ребёнком. Ни я не знала об этом, ни ее отец-военный, защищающий нашу страну на передовой. Ребенок не разговаривает еще, ему всего 2,5 года. Наверное, этим и пользовалась, таким не место в педагогическом», — отметила женщина.

Нарушительница — 18-летняя жительница Тернополя, будущая педагог / © ГУ Нацполиции Тернопольской области

Кем оказалась няня, оскорбляющая ребенка

Как установили полицейские, нарушительницей является 18-летняя жительница Тернополя. Во время разговора со стражами порядка она признала свою вину, но причину такого поведения не объяснила.

Реклама

Девушка студентка Тернопольского национального педагогического университета им. Владимира Гнатюка. В комментариях под сообщением Владиславы представители учебного заведения написали, что выясняют детали инцидента и в ближайшее время сообщат о результатах.

Что ей угрожает за оскорбление ребенка

Полицейские уже составили протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Горе-няне грозит наказание в виде штрафа в размере от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 до 119 грн), общественные работы сроком 40-60 часов, исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом 20% заработка или административный арест сроком до 15 суток.

Напомним, ранее речь шла об истории, в которой фигурировал «монстр» под кроватью ребенка. Оказалось, что это правда, а монстр вполне настоящий человек.

Реклама

Читайте также