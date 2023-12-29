В Тернополе осудили патрульного, который остановил автомобиль и задержал судью-нарушителя

В Тернополе к испытательному сроку лишения свободы приговорили патрульного полицейского, потому что он остановил судью за нарушение правил дорожного движения, а когда "служитель Фемиды" хотел уехать — коп догнал его, надел наручники и доставил в райотдел полиции. Оказалось, что полицейский нарушил нормы статьи 126 Конституции Украины и статьи 49 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" о запрещении задержания судьи.

Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.

В чем подозревают полицейского

По данным суда, 31 марта 2023 года на трассе "Стрый-Умань-Днепр-Изварино" вблизи с. Смыковцы Тернопольского района Тернопольской области патрульный полицейский из-за превышения скорости остановил автомобиль. Оказалось, что за рулем был председатель Тульчинского районного суда Винницкой области.

Нарушитель показал копу свое удостоверение судьи и предоставил другие документы и хотел уехать, однако коп решил составить на него протокол об административном нарушении. Не дождавшись этого - судья поехал прочь. Тогда копы догнали автомобиль суде, одели на "служителя Фемиды" наручники и на служебном авто доставили в райотдел, где тот пробыл почти 2 часа.

В материалах Тернопольского райсуда указано, что это "нарушило требования законодательства, в частности норм статьи 126 Конституции Украины и статьи 49 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" о запрете осуществления задержания судьи, кроме случаев, предусмотренных Законом".

"Зная, что задержанный является действующим судьей и председателем Тульчинского районного суда Винницкой области, не имея законных оснований для задержания, превышая свои служебные полномочия, умышленно, незаконно, в порядке ст. 261 КУоАП, осуществил задержание, при этом применив к нему специальные средства наручники, а также доставку его в Тернопольское районное управление полиции Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, где он, будучи задержанным, находился до 15 час. 30 мин. 31.03.2023, при этом в наручниках до 14 час. 27 мин. 31.03.2023, в результате чего потерпевшему причинена боль и оскорблено личное достоинство", - говорится в материалах суда.

Патрульного обвинили в нарушении ч.2 ст.365 УК Украины - превышение служебных полномочий.

Что сказал патрульный

На суде патрульный вину признал лишь частично. Он пояснил, что остановил авто судьи, поскольку тот двигался со скоростью 110 км/ч при разрешенной 50 км/ч. Нарушитель начал ему объяснять, что TruCam неправильно установлена, а затем показал документ, который патрульный не успел рассмотреть.

Он добавил, что нарушитель вел себя вызывающе и агрессивно и без разрешения уехал. После того, как его догнали судья сам согласился проехать в отделение полиции и позволил надеть на себя наручники.

На суде патрульный извинился у судьи и просил строго его не наказывать.

Приговор суда

Суд исследовал материалы дела и диалоги копа, судьи и других и признал патрульного виновным по ч.2 ст.365 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах Национальной полиции Украины сроком на год.

Этот приговор был заменен на 1 год испытательного.

Напомним, в Тернопольской области переселенец отказался от мобилизации, потому что его отец живет в оккупации.

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