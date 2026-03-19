В Тернополе осудили трех веб-моделей

В Тернополе к испытательным срокам приговорили трех веб-моделей. Женщин обвиняли в распространении порнографических материалов.

Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.

Веб-модели в Тернополе: что известно об обвиняемых

Согласно материалам суда, осенью 2024 года подсудимые вступили в сговор с организаторами «студии» (материалы в отношении которых выделены в отдельное производство). О подозреваемых известно, что это были:

Студентка Тернопольского НПУ имени В. Гнатюка, уроженка Черкасской области. Уроженка Бердянска (ВПЛ), воспитывает двух малолетних детей. Жительница Тернополя, не замужем, также имеет двух малолетних детей.

В чем обвинили веб-моделей

Организаторы регистрировали женщин на специализированных сайтах под вымышленными ник-неймами. Трансляции велись из арендованных или собственных квартир в Тернополе. Следствие задокументировало «контрольные закупки» — клиент перечислял средства через терминалы «Приватбанка», которые конвертировались в валюту сайта.

За один сеанс в «частном чате» женщины получали от 900 до 2500 гривен .

Во время эфиров обвиняемые демонстрировали половые органы и совершали действия сексуального характера перед камерой.

Все трое подсудимых пошли на сделку о признании виновности. Ключевым условием стало обязательство предоставить обличительные показания против организаторов и других участников группы, среди которых есть лица, проживающие за пределами Украины.

Приговор суда

Судья учел искреннее раскаяние, отсутствие предыдущих судимостей и наличие малолетних детей у двух подсудимых.

Женщин приговорили к испытательным срокам: двух до 1 года, другую — до 1,6 лет.

Всем трем женщинам запрещено использовать информационно-телекоммуникационные системы для доступа к видеофайлам, нарушающим основы нравственности, сроком на 2 года.