В Тернополе осудили тренера футбольного клуба из-за пикантного видео

В Тернополе оштрафовали тренера футбольного клуба

В Тернополе суд вынес приговор администратору и тренеру футбольного клуба-академии, которого обвинили в изготовлении и распространении материалов порнографического характера.

Об этом говорится в решении Тернопольского горрайонного суда.

Подробности инцидента

Как стало известно из материалов дела, обвиняемый, используя собственный смартфон Xiaomi Redmi 9А, снял две видеозаписи полового акта. Следствие установило, что съемка происходила по месту жительства его знакомой.

Впоследствии, 16 декабря 2024 года, мужчина переслал эти видео через мессенджер Telegram той же знакомой, с которой они были записаны. Искусствоведческая экспертиза подтвердила: присланные файлы относятся к продукции порнографического характера.

Кто такой подсудимый

Согласно данным суда, мужчина имеет высшее образование, ранее не был судим и на момент совершения правонарушения работал администратором и тренером в футбольной академии.

Позиция обвиняемого и решение суда

В судебном заседании тренер полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Суд учел его положительную характеристику и отсутствие предыдущих судимостей как смягчающие обстоятельства.

Судья признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 301 УК Украины (изготовление, хранение и распространение предметов порнографического характера) и назначил наказание в виде штрафа в размере 17 000 гривен.

Кроме этого, осужденный должен оплатить расходы на проведение экспертиз. Его мобильный телефон, который был орудием преступления, по решению суда вернут владельцу после вступления приговора в законную силу (арест отменен).

