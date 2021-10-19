В Тернополе от осложнений коронавируса умерла заслуженная актриса Украины Мария Гонта

Актриса несколько недель боролась с коронавирусом.

В Тернополе от осложнений COVID-19 умерла заслуженная актриса Украины, лауреат премии имени Марии Заньковецкой Мария Гонта. Артистке было 84 года.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Отмечается, что актриса несколько недель боролась с коронавирусом. "Именно осложнения от вирусной инфекции стали причиной смерти", — указывают в издании.

Похороны актрисы состоится 19 октября в 12:00 в часовне возле церкви святого архистратига Михаила УГКЦ на ул. 15 апреля в Тернополе.

Также читайте От осложнений коронавируса скончался бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

Мария Гонта родилась 17 декабря 1937 года в селе Новомалин Острожского района Ровенской области. В 1962 году, после обучения в Дубновском культурно-образовательном училищи и студии в Ровенском театре, ее зачислили в штат труппы Тернопольского академического областного украинского драматического театра им. Т. Г. Шевченко.

"Эта талантливая, трудолюбивая актриса с хорошими внешними и голосовыми данными пленила сердца зрителей и много лет не переставала удивлять их широкой палитрой созданных ею образов, — вспоминают коллеги Марии Гонты. — Режиссеры охотно использовали ее щедрый талант, поручали главные роли, ставили на нее представления".

Также читайте Когда мир выйдет из пандемии коронавируса: в ВОЗ дали оптимистичный прогноз

Мария Гонта сыграла более сотни ролей, в частности Марусю Чурай ( "Девушка из легенды" Л. Забашты), Катрю ( "Не судилось", М. Старицкого), Оксану, Одарку ( "Запорожец за Дунаем" С. Гулак-Артемовского), госпожу Зосю ( "Маклена Граса" М. Кулиша), Махидевран ("Роксолана" по П. Загребельному), Софию Ивановну ( "Пока она умирала" Н. Птушкиной) и др.

Как сообщалось, в понедельник, 18 октября, от осложнений коронавируса в возрасте 84 лет умер первый чернокожий государственный секретарь США Колин Пауэлл. Он был главой Госдепа в нескольких республиканских администрациях и влиял на формирование американской внешней политики в последние годы 20-го века и первые годы 21-го.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку