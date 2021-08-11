В Тернополе открыли экспозицию уникальной национальной вышивки прошлого века: видео

Таким образом местные пытались хотя бы намеком в одежде и бытовых вещах показать свою национальную принадлежность.
Национальная вышивка. Сине-желтые полотенца и галстука с трезубцами — в Тернополе открыли экспозицию уникальных вышитых вещей 30-40-х годов прошлого века.
Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, экспонаты — не просто украинская вышивка, присущая этому краю, но и с национальной символикой.
Например, полотенца, вышитые только сине-желтым, есть со строками Шевченко, гимном Украины и трезубцами. Салфетка — с портретом девушки в украинских нарядах.
Таким образом местные жители 90 лет назад пытались хотя бы намеком в одежде и бытовых вещах показать свою национальную принадлежность. Отчасти такие вещи хранили в тайниках, потому что за них можно было попасть за решетку.
Уже в годы независимости Украины раритеты из частных коллекций подарили Тернопольскому краеведческому музею.
Напомним, ранее в Тернополе устроили дефиле в вышиванках с моделями 55+.