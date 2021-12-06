В Тернополе по программе Зеленского построили самую большую дорожную развязку Западной Украины

В Тернополе по программе Зеленского построили самую большую дорожную развязку Западной Украины

На объездной дороге Тернополя завершилось строительство Гаевского моста.

Объект, включающий в себя два путепровода, шесть полос для движения и подъезды, построили в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщил глава Тернопольской ОГА Владимир Труш в Facebook.

"Гаевский мост стал символом единения всех ветвей власти. Благодаря совместным усилиям нам удалось реализовать такой мощный проект", — написал Труш.

Из государственного бюджета на строительство моста было выделено 190 млн. грн.

"Это самый большой инфраструктурный объект на территории Западной Украины, который призван, в первую очередь, решить проблемы жителей нашего города. Но хочу отметить, что этот объект является частью объездной дороги Тернополя, частью трассы М-12, соединяющей восток и запад Украины, частью международной трассы", - заявил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Он добавил, что 70% транспорта на этом участке объездной дороги принадлежит жителям других населенных пунктов страны и области. Также этой дорогой пользуется международный транспорт.

"На этом обновление дорожной инфраструктуры не завершено. Параллельно реализуем еще несколько проектов на обходе Тернополя. Также планируем строительство новой объездной дороги, которая будет соединять две международные трассы М-19 и М-30", — подчеркнул глава области Владимир Труш.

Как ранее сообщалось, в этом году программа Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" охватила 245 искусственных сооружений на украинских автодорогах.