Украина
1455
1 мин

В Тернополе под завалами обнаружили живого попугая — щемящие кадры

В Тернополе из-под руин дома вытащили попугая — он выжил.

Катерина Сердюк
Спасенный попугай в Тернополе

Спасенный попугай в Тернополе

Работы на месте удара РФ по Тернополю 19 ноября продолжаются. Под завалами находился попугай, которого удалось дождаться спасения.

Щемящие кадры от ГСЧС восхищали Сеть.

Как отметили спасатели, маленький, яркий пернатый в этой холодной бездне разрушения.

«Кто-то заботился о нем, был его семьей, кто-то, возможно, шептал ему ласковые слова перед тем, как мир раскололся пополам…», — говорится в сообщении.

По словам спасателей, такие мгновения еще раз убеждают: наше настоящее очень хрупкое, а эта война — сверхжестокая!

«Но жизнь всегда находит щель, чтобы уцелеть. Держимся», — отметили в ГСЧС.

Ранее мы писали, что атака РФ по Тернополю унесла жизни Виталия Долиняка и его маленького сына Давида. Жена погибшего Татьяна и еще двое их детей - Екатерина и Анна - находятся в больнице.

Что известно о жертвах кровавого удара России – читайте в материале ТСН.ua.

1455
