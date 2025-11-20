В Тернополе под завалами обнаружили живого попугая — щемящие кадры

Спасенный попугай в Тернополе

Работы на месте удара РФ по Тернополю 19 ноября продолжаются. Под завалами находился попугай, которого удалось дождаться спасения.

Щемящие кадры от ГСЧС восхищали Сеть.

Дата публикации 12:28, 20.11.25

Как отметили спасатели, маленький, яркий пернатый в этой холодной бездне разрушения.

«Кто-то заботился о нем, был его семьей, кто-то, возможно, шептал ему ласковые слова перед тем, как мир раскололся пополам…», — говорится в сообщении.

По словам спасателей, такие мгновения еще раз убеждают: наше настоящее очень хрупкое, а эта война — сверхжестокая!

«Но жизнь всегда находит щель, чтобы уцелеть. Держимся», — отметили в ГСЧС.

Ранее мы писали, что атака РФ по Тернополю унесла жизни Виталия Долиняка и его маленького сына Давида. Жена погибшего Татьяна и еще двое их детей - Екатерина и Анна - находятся в больнице.

Что известно о жертвах кровавого удара России – читайте в материале ТСН.ua.