В Тернополе под завалами обнаружили живого попугая — щемящие кадры
В Тернополе из-под руин дома вытащили попугая — он выжил.
Работы на месте удара РФ по Тернополю 19 ноября продолжаются. Под завалами находился попугай, которого удалось дождаться спасения.
Щемящие кадры от ГСЧС восхищали Сеть.
Как отметили спасатели, маленький, яркий пернатый в этой холодной бездне разрушения.
«Кто-то заботился о нем, был его семьей, кто-то, возможно, шептал ему ласковые слова перед тем, как мир раскололся пополам…», — говорится в сообщении.
По словам спасателей, такие мгновения еще раз убеждают: наше настоящее очень хрупкое, а эта война — сверхжестокая!
«Но жизнь всегда находит щель, чтобы уцелеть. Держимся», — отметили в ГСЧС.
Ранее мы писали, что атака РФ по Тернополю унесла жизни Виталия Долиняка и его маленького сына Давида. Жена погибшего Татьяна и еще двое их детей - Екатерина и Анна - находятся в больнице.
Что известно о жертвах кровавого удара России – читайте в материале ТСН.ua.