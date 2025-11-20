В Тернополе после атаки РФ круглосуточно работают «Пункты несокрушимости»: помощь уже получили 279 человек

Пункт несокрушимости

В Тернополе продолжают круглосуточно функционировать «Пункты несокрушимости» — специально обустроенные места, где жители и гости города могут получить необходимую поддержку в чрезвычайных ситуациях.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.

В пунктах доступны горячие напитки, продукты питания и необходимые вещи, а также возможность зарядить мобильные телефоны и другие гаджеты. Спасатели ГСЧС обустроили полевую кухню, работающую без перерыва.

К работе присоединились волонтеры, предприниматели и неравнодушные горожане, совместно обеспечивающие бесперебойную поддержку тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Круглосуточно работает и психологическая служба ГСЧС. По информации спасателей, специалисты уже оказали помощь 279 людям, нуждающимся в эмоциональной и психологической поддержке.

В городском совете поблагодарили всех, кто приобщается к этому важному делу, подчеркнув, что единство общины помогает преодолевать вызовы.

Напомним, минувшей ночью, 19 ноября, россияне атаковали Тернополь ракетами, попав по жилым многоэтажкам. Вспыхнули пожары, разрушены несколько этажей, под завалами оказались люди.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что после российской атаки в Тернополе отсутствует связь с 25 людьми.

Также сообщалось, что для атаки на многоэтажки в городе Тернополе российская террористическая армия использовала крылатые ракеты Х-101, содержащие компоненты и комплектующие, изготовленные в США, Китае, на Тайване, Германии, Нидерландах и других странах.