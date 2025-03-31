В Тернополе после лечения кариеса скончался годовалый ребенок: как накажут врачей

Ребенок у врача / © Credits

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В Тернополе стоматолог-хирург и анестезиолог обвиняют в смерти годовалого ребенка после медицинского вмешательства. Обвинительный акт уже передан в суд.

Об этом сообщили в Тернопольской областной прокуратуре.

Как установили правоохранители, в августе 2023 года родители годовалого ребенка обратились к стоматологу одной из городских больниц за консультацией. После диагностики множественного кариеса зубов врач решил направить ребенка на операцию под наркозом для лечения этого заболевания.

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«Хотя лечащий врач имел возможность и время для сбора полной и детальной информации о состоянии ребенка, наличии [у него] предыдущих заболеваний, которые были основанием для отсрочки оперативного вмешательства, он все же запланировал санацию полости рта под общим наркозом», — рассказали в прокуратуре.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что медицинские работники не консультировались с другими врачами, хотя результаты анализов ребенка свидетельствовали о воспалительных процессах в организме.

Лечение кариеса у ребенка произошло 13 ноября 2023, во время операции у мальчика начало падать давление, и его срочно доставили в реанимацию. Несмотря на оказанную помощь, ребенок скончался. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причина смерти — острая легочно-сердечная недостаточность.

В декабре 2024 года стражи порядка выдвинули подозрение анестезиологине, а в январе 2025 года — стоматологу. Теперь завершено расследование, и дело передано в суд. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей, повлекшем смерть ребенка. Врачам грозит до трех лет заключения.

Напомним, в Киеве на приеме у стоматолога скончался 7-летний мальчик. По предварительной информации, у ребенка остановилось сердце после введения наркоза. Бригада «скорой» в течение двух часов пыталась реанимировать мальчика, но, к сожалению, ребенок скончался.