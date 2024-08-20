В Тернополе после ночных взрывов произошел пожар: власти обратились к местным жителям

В Тернополе во время ночной воздушной тревоги произошли взрывы, а затем возник сильный пожар. Местным жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице.

Об этом сообщили в пресс-службе Тернопольской областной военной администрации.

"При планировании дня без нужды не выходите из дома, максимально ограничьте пребывание детей на улице, закройте окна в помещениях, тщательно мойте продукты, принесенные со двора", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Тернопольском районе специалисты производят замеры качества воздуха.

Ночью городской голова Сергей Надал попросил попросил закрыть окна жителей Тернополя, проживающих на массивах Дружба, Кутковцы, Пронятин, Новый Свет, а также в Белой.

Уже утром главный санврач области Оксана Чайчук сообщила, что радиационный фон находится в пределах нормы. Так, по состоянию на 09:00 показатель AQI – 58, а это значит, что воздух приемлем.

"Факел поднялся достаточно высоко и вредные вещества пошли в высокие слои атмосферы, которые рассеиваются дальше по движению воздушных масс. Облака дыма пошли в направлении Козова и Теребовли", — подчеркнула Оксана Чайчук.

Как сообщалось, в Тернопольской области в 01:32 была объявлена воздушная тревога из-за опасности беспилотников. Она продолжалась до 02:59. Во время тревоги в Тернополе произошли громкие взрывы. В одном из районов города возник пожар.

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