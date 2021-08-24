В Тернополе после празднования на помойку выбросили футболку с патриотической символикой: фото

Инцидент возмутил местных жителей.
В Тернополе после торжественного поднятия Государственного флага на помойку выбросили футболку с патриотической символикой.
Об этом сообщил Алексей Андрейчук в Facebook.
Как отмечается, футболки со специально разработанной символикой ко Дню Независимости выдали участникам поднятия флага в Тернополе. Однако после празника их просто выбросили на помойку. Это возмутило местных жителей.
"23 августа 2021 в очаге духовных и христианских традиций был поднят самый большой флаг области. Свалка возле флага", — подписал фото Алексей Андрейчук.
Напомним, "олимпиец" и тренер из Львова пренебрежительно высказался об украинском языке.
Также суд вынес приговор 22-летнему львовянину за футболку с символикой СССР.