В Тернополе после празднования на помойку выбросили футболку с патриотической символикой: фото

В Тернополе после празднования на помойку выбросили футболку с патриотической символикой: фото

Инцидент возмутил местных жителей.

В Тернополе после торжественного поднятия Государственного флага на помойку выбросили футболку с патриотической символикой.

Об этом сообщил Алексей Андрейчук в Facebook.

Как отмечается, футболки со специально разработанной символикой ко Дню Независимости выдали участникам поднятия флага в Тернополе. Однако после празника их просто выбросили на помойку. Это возмутило местных жителей.

"23 августа 2021 в очаге духовных и христианских традиций был поднят самый большой флаг области. Свалка возле флага", — подписал фото Алексей Андрейчук.

Напомним, "олимпиец" и тренер из Львова пренебрежительно высказался об украинском языке.

Также суд вынес приговор 22-летнему львовянину за футболку с символикой СССР.

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