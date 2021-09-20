В Тернополе посреди дороги погиб 18-летний парень: подробности и фото

В Тернополе посреди дороги погиб 18-летний парень: подробности и фото

Причины ДТП устанавливает следствие.

В Тернополе на ул. Микулинецкой в воскресенье, 19 сентября, в ДТП погиб 18-летний парень.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Известно, что авария произошла в 3:53. Автомобиль Skoda Fabia сбил 18-летнего парня. От полученных травм молодой человек скончался еще до приезда медиков.

ГУ НП Тернопольской области

На месте ДТП работали правоохранители. Следствие устанавливает, был ли водитель автомобиля трезвым.

Открыто уголовное производство по ст. 286 ч.2 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Житомирской области подросток за рулем устроил ДТП.

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