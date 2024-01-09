В Тернополе предприниматель получил повестку и уехал в Карпаты: он придумал, как год избегать мобилизации

В Тернополе к 3 годам лишения свободы приговорен предприниматель, получивший повестку, однако отказался от мобилизации. Мужчина год уклонялся от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда от 5 января 2024 года.

По данным суда, ФЛП из Тернополя 5 декабря 2022 прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе в армии. 7 декабря 2022 он получил повестку и должен был прийти 11 декабря в военкомат для прохождения обучения в ВСУ. Однако ФЛП уклонился.

Мужчина на суде возразил вину и заявил, что не уклонился от службы в ВСУ. Он добавил, что после получения повестки поехал во Львовскую область, где якобы заболел.

"На указанном мероприятии он заболел, а именно у него появилась сильная боль в пояснице, и позвонив своему семейному врачу, последняя посоветовала ему обратиться за медицинской помощью по месту нахождения. Таким образом он обратился для обследования в Моршинский санаторий, где у него было обнаружено подозрение на пиелонефрит", — говорится в показании подозреваемого в суде.

Мужчина добавил, что он боится, что на фронте его убьют и знал об уголовном деле за уклонение, а потому в ТЦК больше не приходил.

На суде семейный врач объяснила, что подозреваемый действительно к ней звонил. Она добавила, что это произошло впервые за многие годы. Он сказал, что отдыхает в Карпатах и ему стало плохо. Врач посоветовала выпить таблетки. Впоследствии мужчина снова позвонил и попросил дать справку о том, что он с ней общался.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Тернополе будут судить двух работников военкомата.

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