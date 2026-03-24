БпЛА в Тернополе / Фото иллюстративное / © Associated Press

В Тернополе во время воздушной тревоги 24 марта произошел «прилет» вражеского БпЛА.

Об этом сообщил начальник Тернопольской ОВА Тарас Пастух.

По его словам, в области фиксируют работу ПВО и уничтожение воздушных целей.

«Воздушная тревога в области продолжается! Работает ПВО. Фиксируют сбивание вражеских объектов. Прошу всех: оставайтесь в укрытии», — отметил глава области.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили о значительном количестве вражеских БпЛА, двигавшихся в направлении юга области.

Местные жители сообщают о звуках взрывов в разных районах региона, в частности, в самом городе Тернополь. Там около 16:53 был слышен взрыв, что подтверждают местные жители.

Также сообщают о «прилете».

Позже информацию о взрыве в городе подтвердил и Тарас Пастух, отметив, что ситуация находится под контролем.

Пока воздушная тревога в области продолжается, жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя сигнала.

Тем временем атакован и Львов. Там зафиксировано попадание в разных районах, есть раненые. Горит жилой дом возле храма Святого Андрея в самом центре города.

К вечеру 24 марта взрывы раздались и над Винницей. Там поднялся столб черного дыма. Взрывы были слышны во время воздушной тревоги, продолжающейся в области.

В Ивано-Франковске также раздались взрывы. Весь коммунальный транспорт в городе приостанавливает движение из-за объявления повышенной опасности, передают местные СМИ.