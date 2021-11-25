В Тернополе продают замурованную квартиру: какая стоимость недвижимости

Жилая площадь соединена с двумя другими квартирами.
В Тернополе за 23 тысячи долларов продают квартиру, вход в которую замурован. В помещении две комнаты, общая площадь которых превышает 51 "квадрат".
Об этом пишет издание "Файне місто".
На аукцион выставили квартиру на улице Валов. Она объединена с двумя другими квартирами. При этом вход в нее — замурованный.
По словам бывшего владельца, объекты недвижимости на момент заключения настоящего договора никому не отчуждены и не являются предметом налогового залога.
"Приобретенное на аукционе имущество передается покупателю после полной уплаты предложенной им цены, о чем составляется акт о приобретении имущества на аукционе, который подписывается продавцом и покупателем не позднее трех рабочих дней после полной оплаты победителем предложенной им цены. Победителю аукциона налоговая накладная не выдается”, — говорится в описании лота.
Читайте также:
- Действовала в интересах РФ: в Херсоне заблокировали работу ботофермы.
- Постоянная усталость и стук в пальцах: симптомы рака легких, которые люди игнорируют.
- В Минздраве рассказали, при каких симптомах больных коронавирусом госпитализируют в больницы.