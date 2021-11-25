В Тернополе продают замурованную квартиру: какая стоимость недвижимости

Жилая площадь соединена с двумя другими квартирами.

В Тернополе за 23 тысячи долларов продают квартиру, вход в которую замурован. В помещении две комнаты, общая площадь которых превышает 51 "квадрат".

Об этом пишет издание "Файне місто".

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На аукцион выставили квартиру на улице Валов. Она объединена с двумя другими квартирами. При этом вход в нее — замурованный.

По словам бывшего владельца, объекты недвижимости на момент заключения настоящего договора никому не отчуждены и не являются предметом налогового залога.

"Приобретенное на аукционе имущество передается покупателю после полной уплаты предложенной им цены, о чем составляется акт о приобретении имущества на аукционе, который подписывается продавцом и покупателем не позднее трех рабочих дней после полной оплаты победителем предложенной им цены. Победителю аукциона налоговая накладная не выдается”, — говорится в описании лота.

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