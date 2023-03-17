В Тернополе пропала женщина с 2-летним ребенком: что известно (фото)

Женщина перестала выходить на связь с родными.
В Тернополе разыскивают 30-летнюю Любовь Чипак и ее 2-летнюю дочь Веронику Соловий.
Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.
С 12 марта женщина перестала выходить на связь с родными. Их местонахождение неизвестно.
Если вы владеете любой информацией о пропавших, звоните по телефону 27-11-70 или на линию "102".
Напомним, трое детей из поселка на Хмельнитчине сбежали поездом от пьяных родителей. Детей обнаружили полицейские на станции в 75 км от их места жительства.
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