В Тернополе пропала женщина с 2-летним ребенком: что известно (фото)

Женщина перестала выходить на связь с родными.

В Тернополе разыскивают 30-летнюю Любовь Чипак и ее 2-летнюю дочь Веронику Соловий.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

С 12 марта женщина перестала выходить на связь с родными. Их местонахождение неизвестно.

Если вы владеете любой информацией о пропавших, звоните по телефону 27-11-70 или на линию "102".

Фото: полиция Тернопольской области

Напомним, трое детей из поселка на Хмельнитчине сбежали поездом от пьяных родителей. Детей обнаружили полицейские на станции в 75 км от их места жительства.

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