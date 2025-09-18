В Тернополе работник ТЦК вызвал ДТП в состоянии опьянения: продолжается расследование

ДТП / © poltava.pl.ua

Реклама

В Тернополе 17 сентября произошел инцидент с участием военнослужащего одного из территориальных отделов ТЦК и СП области. По предварительной информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Тернопольский областной ТЦК СП

Правоохранители проводят все необходимые процессуальные действия, чтобы выяснить обстоятельства дела и принять решение в соответствии с действующим законодательством. По этому факту назначено служебное расследование, которое продолжается.

Реклама

В командовании подчеркнули, что любые противоправные действия, вне зависимости от статуса или заслуг военнослужащего, осуждаются. В то же время, окончательную правовую оценку инцидента дадут уполномоченные органы.

Предварительно установлено, что на момент происшествия военный находился в ежегодном отпуске согласно приказу руководства подразделения. Он проходит службу в Вооруженных Силах Украины с октября 2020 года.

В Сухопутных войсках подчеркнули, что придерживаются принципа нулевой толерантности к нарушениям закона: «Нарушения не покрываются. Слушаем каждого. Отвечаем за каждого.

Напомним, что в Тернопольской области работник ТЦК избил полицейского: что произошло .

Реклама

В Тернопольской области работник ТЦК после ДТП избил полицейского.