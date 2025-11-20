В Тернополе ракеты РФ убили людей прямо в их домах: первые кадры после "прилетов" (видео)

Последствия атаки в Тернополь. / © Associated Press

Утром 19 ноября российская армия ударила ракетой по жилой многоэтажке в Тернополе. Пока известно о по меньшей мере 26 погибших. Среди жертв – трое детей.

Первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий показал видео первых минут после смертельного удара.

"Ударными беспилотниками и ракетами враг атаковал две жилые многоэтажки. Взрывной волной повреждены окна соседних зданий и автомобили. Враг убил и травмировал людей, среди погибших - дети", - написал Белошицкий в сообщении под видео.

Патрульные помогали спасателям эвакуировать жителей разрушенного дома. На видео слышно, как правоохранители говорят о том, как они искали людей и призывают их выходить на улицу.

Пока поисковые работы продолжаются. Все экстренные службы продолжают работать на месте.

Как сообщалось, в Тернополе более суток идет поиск людей на месте разрушенного дома. Известно о 26 погибших людях, среди которых - трое детей. По данным спасателей, 93 человека ранены.

Вероятно, количество погибших может возрасти. Под завалами ищут более 20 человек. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неизвестно о местонахождении 22 человек.