В Тернополе ракеты РФ убили людей прямо в их домах: первые кадры после "прилетов" (видео)
Патрульные показали первые минуты после удара РФ по многоэтажке в Тернополе.
Утром 19 ноября российская армия ударила ракетой по жилой многоэтажке в Тернополе. Пока известно о по меньшей мере 26 погибших. Среди жертв – трое детей.
Первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий показал видео первых минут после смертельного удара.
"Ударными беспилотниками и ракетами враг атаковал две жилые многоэтажки. Взрывной волной повреждены окна соседних зданий и автомобили. Враг убил и травмировал людей, среди погибших - дети", - написал Белошицкий в сообщении под видео.
Патрульные помогали спасателям эвакуировать жителей разрушенного дома. На видео слышно, как правоохранители говорят о том, как они искали людей и призывают их выходить на улицу.
Пока поисковые работы продолжаются. Все экстренные службы продолжают работать на месте.
Как сообщалось, в Тернополе более суток идет поиск людей на месте разрушенного дома. Известно о 26 погибших людях, среди которых - трое детей. По данным спасателей, 93 человека ранены.
Вероятно, количество погибших может возрасти. Под завалами ищут более 20 человек. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неизвестно о местонахождении 22 человек.