В Тернополе растет количество жертв после ракетного удара: обнаружено тело еще одной женщины
По состоянию на 03.00 22 ноября спасатели обнаружили под завалами тело еще одной погибшей. Число жертв возросло до 32, среди них шестеро детей. Травмировано 94 человека.
В Тернополе продолжаются аварийно-спасательные работы на месте масштабных разрушений, вызванных враждебной атакой России. Как сообщил руководитель полиции области Сергей Зюбаненко, по состоянию на 03:00 спасатели извлекли из-под завалов тело еще одной женщины.
Число погибших возросло до 32 человек, среди них — 6 детей.
Ранения получили 94 человека, в том числе 18 детей.
Поисково-спасательные работы продолжаются непрерывно. На месте работают подразделения ГСЧС, полиция, медики и все службы, вовлеченные в ликвидацию последствий удара. Спасатели продолжают разбирать завалы вручную и с помощью спецтехники, ведь, вероятно, под ними могут оставаться люди.
Местные власти призывают жителей не приближаться к району разрушений и следовать указаниям экстренных служб.
Ранее мы писали, что жертвами российской атаки на Тернополь 19 ноября стала Оксана Гжесько с дочерью Амелией, которая училась во втором классе. Они погибли, обнимая друг друга.
Также в Тернополе спасатели, работавшие на месте разрушенного дома, нашли и вернули хозяевам двух кошек, скрывшихся после взрыва. Находка стала "маленькой, но важной победой жизни" на фоне трагических событий.
Ранее сообщалось, что в Тернополе российская ракета убила дочь заслуженной артистки Украины Людмилы Червинской.