В Тернополе растет количество жертв после ракетного удара: обнаружено тело еще одной женщины

Тернополь / © из соцсетей

В Тернополе продолжаются аварийно-спасательные работы на месте масштабных разрушений, вызванных враждебной атакой России. Как сообщил руководитель полиции области Сергей Зюбаненко, по состоянию на 03:00 спасатели извлекли из-под завалов тело еще одной женщины.

Число погибших возросло до 32 человек, среди них — 6 детей.

Ранения получили 94 человека, в том числе 18 детей.

Поисково-спасательные работы продолжаются непрерывно. На месте работают подразделения ГСЧС, полиция, медики и все службы, вовлеченные в ликвидацию последствий удара. Спасатели продолжают разбирать завалы вручную и с помощью спецтехники, ведь, вероятно, под ними могут оставаться люди.

Местные власти призывают жителей не приближаться к району разрушений и следовать указаниям экстренных служб.

Ранее мы писали, что жертвами российской атаки на Тернополь 19 ноября стала Оксана Гжесько с дочерью Амелией, которая училась во втором классе. Они погибли, обнимая друг друга.

Также в Тернополе спасатели, работавшие на месте разрушенного дома, нашли и вернули хозяевам двух кошек, скрывшихся после взрыва. Находка стала "маленькой, но важной победой жизни" на фоне трагических событий.

Ранее сообщалось, что в Тернополе российская ракета убила дочь заслуженной артистки Украины Людмилы Червинской.