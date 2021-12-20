В Тернополе разыскали хулиганов, обливших красной краской памятник Бандере: кто они и как их могут наказать

В Тернополе разыскали хулиганов, обливших красной краской памятник Бандере: кто они и как их могут наказать

Подозреваемые отказались объяснять, зачем они облили краской памятник.

Задержали двух 21-летних жителей Житомира, которые накануне в центре Тернополя облили красной краской памятник Степану Бандере. За это им может грозить ограничение или лишение свободы.

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Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

По данным следствия, к преступлению причастны двое парней из Житомира. Молодые люди не объяснили полиции, зачем надругались над памятником Степану Бандере.

Задержанным инкриминируют часть 3 статьи 297 (надругательство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. За это им грозит от 4 до 7 лет ограничение или лишение свободы. Продолжаются следственные действия.

Напомним:

В центре Тернополя неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Инцидент произошел во вторник, 14 декабря.

Ранее подобный случай произошел во Львове. Там Галицкий районный суд Львова присудил молодому человеку, который облил краской памятник Степану Бандере, четыре года заключения. Однако его сразу же освободил от наказания с испытательным сроком два года.

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