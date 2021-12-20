В Тернополе разыскали хулиганов, обливших красной краской памятник Бандере: кто они и как их могут наказать

Подозреваемые отказались объяснять, зачем они облили краской памятник.
Задержали двух 21-летних жителей Житомира, которые накануне в центре Тернополя облили красной краской памятник Степану Бандере. За это им может грозить ограничение или лишение свободы.
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
По данным следствия, к преступлению причастны двое парней из Житомира. Молодые люди не объяснили полиции, зачем надругались над памятником Степану Бандере.
Задержанным инкриминируют часть 3 статьи 297 (надругательство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. За это им грозит от 4 до 7 лет ограничение или лишение свободы. Продолжаются следственные действия.
Напомним:
- В центре Тернополя неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Инцидент произошел во вторник, 14 декабря.
- Ранее подобный случай произошел во Львове. Там Галицкий районный суд Львова присудил молодому человеку, который облил краской памятник Степану Бандере, четыре года заключения. Однако его сразу же освободил от наказания с испытательным сроком два года.
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