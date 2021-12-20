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В Тернополе разыскали хулиганов, обливших красной краской памятник Бандере: кто они и как их могут наказать

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В Тернополе разыскали хулиганов, обливших красной краской памятник Бандере: кто они и как их могут наказать

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Подозреваемые отказались объяснять, зачем они облили краской памятник.

Задержали двух 21-летних жителей Житомира, которые накануне в центре Тернополя облили красной краской памятник Степану Бандере. За это им может грозить ограничение или лишение свободы.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

По данным следствия, к преступлению причастны двое парней из Житомира. Молодые люди не объяснили полиции, зачем надругались над памятником Степану Бандере.

Задержанным инкриминируют часть 3 статьи 297 (надругательство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. За это им грозит от 4 до 7 лет ограничение или лишение свободы. Продолжаются следственные действия.

Напомним:

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