Елены Унольт осталось двое дочерей / © из соцсетей

В Тернополе российская ракета убила дочь заслуженной артистки Украины Людмилы Червинской.

Об этом пишет OBOZ.UA.

В Тернополе продолжаются поиски людей многоквартирного дома, по которому ранним утром 19 ноября попала российская ракета. Сейчас известно о 26 погибших, среди них трое детей.

Одна из погибших под завалами дома — Елена Унольт. Ее мама и две дочери-школьницы сейчас находятся в реанимации.

Елена с мамой Людмилой Червинской / © из соцсетей

Что известно о погибшей женщине

Елене Унольт было всего 39 лет. Она работала парикмахером в Тернополе.

«Елену многие знали, она была очень хорошей мастерицей. Можно было позвонить по телефону и договориться о визите даже в выходной день, она старалась не отказывать своим постоянным клиентам. Очень добрая, отзывчивая, талантливая. Она могла посоветовать, как лучше покрасить волосы или подстричь, и всегда делала все со вкусом», — рассказала ее постоянная клиентка Оксана.

«Парикмахерша и мама двух дочерей погибла в результате российских ракетных обстрелов Тернополя 19 ноября 2025 года. Ее дети находятся в реанимации: Адриана (7-й класс) и Ева (10-й класс) в тяжелом состоянии. Елена была дочерью заслуженной артистки Украины Людмилы Червинской, тоже попавшей под обстрел. Она была прекрасным человеком, веселым, любила свою работу, была моим парикмахером, всегда стригла, когда мне нужно было, даже если выходной. Как жаль, что твоя жизнь оборвалась до сих пор не могу поверить», — написал актер кино Владимир Павленко.

Мама и дочери в реанимации

Елена часть своих работ преподавала в соцсетях и всегда получала увлекательные отзывы своих подруг. Однако она никогда не останавливалась на достигнутом, училась, проходила мастер-классы, усовершенствовалась в своей профессии.

Также Елена была веселой, общительной, у нее было много подруг. Некоторые из них сейчас находятся за границей из-за войны и очень переживают за дочерей Елены и ее маму.

Пожилая мама Елены, заслуженная артистка Украины Людмила Червинская, тоже сильно пострадала. Ее давняя подруга Леся Любарская весь день искала ее по медучреждениям и моргам города. И наконец-то нашла в областной больнице.

Женщине сделали операцию, сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Как и две дочери Елены — Адриана и Ева.

Напомним, жертвами русского на Тернополь 19 ноября стали Оксана Гжесько с дочерью Амелией, которая училась во втором классе. Они погибли, обнимая друг друга.