В Тернополе российская ракета убила фармацевтку и двух ее маленьких детей

Мария Палагнюк / Фото: АНЦ

В Тернополе в результате российского ракетного удара 19 ноября погибла фармацевтка Мария Палагнюк вместе с маленькими детьми — 5-летней дочерью и 1,5-летним сыном.

Женщина работала на улице Киевской, 9А в Тернополе и всегда помогала пациентам, рассказали в сети аптек АНЦ.

«Мария была светлым, добрым и невероятно чутким человеком. Она всегда встречала людей с теплом и искренней ухмылкой. Ее знали как внимательную профессионалку, ежедневно помогавшую пациентам с большой любовью к своему делу», — написали коллеги.

Ранее ГСЧС опубликовала фото мужчины Марии, стоявшего с психологом возле разрушенной многоэтажки. В течение трех дней он ждал известия о жене и детях, находившихся в доме в момент удара.

Мария Палагнюк и ее дети / © Facebook-страница "Их убила Россия"

Тела погибших обнаружили 21 ноября.

Напомним, Воздушные силы сообщили, что смертельный «прилет» по многоэтажке в Тернополе нанесла крылатая ракета Х-101. На месте атаки были обнаружены ее обломки.

Российский удар по Тернополю унес жизни по меньшей мере 32 человек, среди них шестеро детей. Ранения получили 94 человека, в том числе 18 детей. Еще 13 человек считаются пропавшими без вести.