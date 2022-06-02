В Тернополе руководитель благотворительного фонда вывозил мужчин призывного возраста за границу

В Тернополе правоохранители разоблачили местного жителя. который помогал призывникам уезжать за границу.

Нелегальный бизнес организовал руководитель одного из тернопольских благотворительных фондов. Он наладил схему, с помощью которой в электронную систему "Путь" вносили ложные данные о мужчинах. После этого они могли выезжать в страну Европейского Союза во время военного положения.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Клиентами "бизнесмена" были украинцы призывного возраста, а также те, кто подпадал под всеобщую мобилизацию. Стоимость такой услуги для одного человека стоила 500 евро.

Правоохранители задержали организатора на пункте пропуска "Шегини" во Львовской области. Тогда он предпринимал очередную попытку вывезти "нелегала" за границу.

Тернополянину уже объявили подозрение в соответствии со статьей "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщалось, следователи Шепетовского райуправления полиции направили в суд обвинительный акт в отношении вор-гастролера. Ему может грозить до 12 лет тюрьмы.

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