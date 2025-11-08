ТСН в социальных сетях

Украина
268
1 мин

В Тернополе с пятого этажа ТЦК выпал мужчина: что произошло

Военнообязанный, которого задержали как нарушителя, пытался сбежать из военкомата, связав «веревку» из собственной одежды.

Богдан Скаврон
Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

В ночь на субботу, 8 ноября, из окна 5-го этажа в помещении ТЦК в городе Тернополе выпал мужчина. Его с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию.

Как сообщили в Тернопольском областном ТЦК и СП, военнообязанного доставили в городской военкомат как нарушителя военно-учетного законодательства, который не имел отсрочки или бронирования.

«На момент доставки гражданин Т. находился в состоянии алкогольного опьянения. Учитывая его состояние, которое делало невозможным проведение объективных процессуальных действий по привлечению к административной ответственности, он был временно размещен в комнате отдыха военнообязанных», — пояснили в ведомстве.

По информации ТЦК, около 4 часов утра задержанный мужчина пошел в туалет спального помещения на 5-м этаже, демонтировал стеклопакет окна, сделал «веревку», связав собственную одежду, и попытался таким образом спуститься вниз. В результате он сорвался и упал на крышу столовой, которая расположена на 1-м этаже.

Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Тернопольской областной клинической больницы, сейчас он находится в стабильном состоянии.

На месте происшествия работают правоохранители. По факту инцидента проводится служебное расследование.

Напомним, недавно Черниговский областной ТЦК и СП опроверг распространенную в Сети информацию о якобы противоправных действиях работников центра и травмировании военнообязанного.

268
