В Тернополе с восьмого этажа случайно выпала и разбилась насмерть женщина

В Тернополе из окна многоэтажки на улице Ильи Репина выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Нацполиции в Тернопольской области.

"Погибшая – жительница областного центра 1972 года рождения. Как выяснилось, женщина по собственной неосторожности выпала из окна балкона на восьмом этаже", — говорится в сообщении.

Правоохранители данное событие внесли в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Продолжается расследование.

Напомним, в Житомирской области из окна 9-го этажа выпал 5-летний мальчик, он умер на месте.

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