В Тернополе штаб-сержант предлагал "освобождение" от армии за оплату товаров – подробности схемы

В Тернополе разоблачили сотрудника военкомата – штаб-сержанта, который систематически брал взятки товаром из магазина стройматериалов в обмен на обещание "освободить" от службы в армии.

Об этом сообщил Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Как говорится в материалах следствия, пользуясь своим служебным положением и доступом к ведомственным базам, военнослужащий предлагал мужчинам призывного возраста помочь избежать мобилизации.

За деньги фигурант обещал удалить из баз данных информацию о факте вручения повестки и не прибытии в военкомат военнообязанных. Свою услугу оценивал в 20-40 тысяч гривен.

Чтобы оставаться незамеченным, взяточник придумал собственную коррупционную схему. Уклонисты оплачивали в магазине выбранный злоумышленником товар, в том числе и стройматериалы, после чего передавали ему чек и накладную. С этими доказательствами оплаты штаб-сержант либо беспрепятственно забирал товар, либо возвращал средства за него.

Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время штаб-сержанту объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. За совершенное он может провести за решеткой до 10 лет.

Напомним, уклонисты в химкостюмах пытались бежать из Украины (видео).

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