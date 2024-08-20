В Тернополе слышно горелым после отбоя воздушной тревоги: горожан просят закрыть окна

Руководитель Тернополя Сергей Надал призвал жителей Тернополя, проживающих на массивах Дружба, Кутковцы, Пронятин, Новый Свет, а также в Белой, крепко закрыть окна, так как в воздухе может быть ощутим запах горевшего после отбоя.

Об этом он сообщил в соцсетях.

"Призываю не публиковать фото, видео и не распространять недостоверную информацию в социальных сетях", — добавил он.

Ранее мониторинговые каналы сообщали о звуке взрывов в Тернополе при атаке беспилотников на Украину и работе ПВО.

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Напомним, что по Украине кружат вражеские дроны. Также в Воздушных силах ВСУ назвали их направление движения.

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