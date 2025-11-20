ТСН в социальных сетях

В Тернополе спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего человека

ГСЧС сообщает о погибших, раненых и пропавших без вести.

В Тернополе спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего человека

Ракетный удар по Тернополю

В Тернополе спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего человека. Количество жертв российского ракетного удара возросло до 28 человек, среди которых трое детей.

Об этом 20 ноября сообщили в ГСЧС Украины.

В результате российского ракетного удара по многоэтажке в Тернополе еще 94 человека получили ранения, а 16 считают без вести пропавшими, добавили в ГСЧС.

В настоящее время на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее в Тернополе из-под завалов достали живого мужчину. На улице Стуса спасатели достали из-под завалов мужчину, оказавшегося под обломками здания после вражеских обстрелов.

Напомним, в ночь на 19 ноября российские войска нанесли массированный удар по Украине, во время которого ракета попала в жилую многоэтажку в Тернополе.

