- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 120
- Время на прочтение
- 1 мин
В Тернополе спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего человека
ГСЧС сообщает о погибших, раненых и пропавших без вести.
В Тернополе спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего человека. Количество жертв российского ракетного удара возросло до 28 человек, среди которых трое детей.
Об этом 20 ноября сообщили в ГСЧС Украины.
В результате российского ракетного удара по многоэтажке в Тернополе еще 94 человека получили ранения, а 16 считают без вести пропавшими, добавили в ГСЧС.
В настоящее время на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.
Ранее в Тернополе из-под завалов достали живого мужчину. На улице Стуса спасатели достали из-под завалов мужчину, оказавшегося под обломками здания после вражеских обстрелов.
Напомним, в ночь на 19 ноября российские войска нанесли массированный удар по Украине, во время которого ракета попала в жилую многоэтажку в Тернополе.