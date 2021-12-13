В Тернополе суд оштрафовал мужчину, который "дефилировал" по городу с расстегнутой ширинкой

В Тернополе суд оштрафовал мужчину, который "дефилировал" по городу с расстегнутой ширинкой

За свой внешний вид мужчина должен заплатить штраф.

В Тернополе суд оштрафовал мужчину, который ходил по городу с не полностью засстегнутыми штанами.

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Об этом сообщают "Тернопольские события".

Решение оштрафовать мужчину за неаккуратный внешний вид принял Тернопольский горрайонный суд.

Мужчина дважды в течение года привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах и появлении на людях в нетрезвом виде.

Так, в октябре этого года на улице Соединения в Тернополе подсудимый появился в общественном месте в нетрезвом состоянии, в грязной одежде и с расстегнутой ширинкой.

Очевидцы сообщили об этом в полицию, а правоохранители составили на нарушителя общественного покоя протокол.

Суд его рассмотрел и оштрафовал на 119 грн. Также он должен уплатить 454 грн. судебного сбора.

Напомним, что в Ровенской области наказали мать 10 детей, потому что ее дочь выпили с одноклассниками и попала в больницу.

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