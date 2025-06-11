В Тернополе сын поджег квартиру с матерью внутри - подробности трагедии (фото)

Пожар в Тернопольской области / © Facebook/Патрульная полиция Тернополя

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В Тернополе вечером 9 июня на улице Максима Кривоноса произошла трагедия, которая всколыхнула всю общину. Около 19:00 соседи заметили дым и пожар в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома и сразу сообщили об этом спасателям, полиции и медикам.

Об этом сообщили в Полиции Тернопольщины

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, следственно-оперативная группа полиции и бригады экстренной медицинской помощи. После ликвидации огня в помещении нашли тело 58-летней женщины. Ее 37-летний сын, который находился в квартире вместе с матерью, получил многочисленные ожоги и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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По информации следствия, женщина неоднократно становилась жертвой домашнего насилия со стороны сына. Мужчина ранее привлекался к ответственности за подобные действия. В день трагедии он находился в состоянии алкогольного опьянения, запер мать в квартире и облил ее помещение легковоспламеняющимся веществом.

Пожар в Тернопольской области

Пожар в Тернопольской области

Перед тем, как вспыхнул пожар, женщина успела позвонить своей сестре и сообщить: «Сын принес какую-то жидкость и разлил…». После этого связь оборвалась. Родственница сразу выехала на помощь, но к приезду спасателей квартира уже была охвачена огнем.

Спасатели вынесли из квартиры тело погибшей и обгоревшего сына, которому оказана неотложная медицинская помощь и доставлен в больницу.

© Facebook/Патрульная полиция Тернополя

Полиция задержала 37-летнего мужчину в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено подозрение в совершении преступления по пункту 5 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. За это ему грозит пожизненное заключение.

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Сейчас продолжается расследование, правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Павлограде сын задушил и залил свою мать бетоном