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В Тернополе таксист домогался несовершеннолетней: какой приговор он получил
В Тернополе таксиста осудили за домогательство к несовершеннолетней пассажирке.
В Тернополе вынесли приговор водителю такси, который во время поездки добивался интимной близости от несовершеннолетней пассажирки.
Об этом сообщили в областной прокуратуре.
По решению Тернопольского горрайонного суда, 35-летний житель города признан виновным по ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса. Мужчина получил наказание — пять лет заключения.
Следствие установило, что вечером 3 августа 2023 года таксист, работавший через мобильное приложение Uklon, принял заказ в районе Нового Света. Около 23:30 он подобрал несовершеннолетнюю пассажирку, возвращавшуюся домой от друзей.
По прибытии к месту назначения, водитель запер дверь автомобиля, заблокировав девушку внутри. Потом стал ее целовать и трогать. Внезапность ситуации парализовала подростка, и она не могла сразу оказать сопротивление. К счастью, спас ее телефонный звонок от матери, обеспокоившейся задержкой дочери.
После пережитого шока девушка рассказала об инциденте сестре и матери. Семья обратилась к правоохранителям, и через несколько часов водителя удалось задержать.
В суде обвиняемый частично признал свою вину. При вынесении приговора суд учел, что мужчина имеет несовершеннолетнего ребенка на иждивении и ранее не привлекался к уголовной ответственности. Однако тяжесть преступления не позволила избежать реального срока — таксиста приговорили к пяти годам лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве таксист выругался на клиентку и схватил ее за лицо.