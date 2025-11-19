ТСН в социальных сетях

Украина
8058
1 мин

В Тернополе целое утро раздаются взрывы: поврежден жилой дом (фото)

Пока что официальной информации от местных властей нет.

Елена Капник
Дом.

© Associated Press

Дополнено новыми материалами

В Тернополе сегодня, 19 ноября, целое утро раздаются мощные взрывы. Город в дыму. Есть повреждения жилой застройки.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По данным местных СМИ, от ударов в городе пострадала жилая многоэтажка. Появились кадры, на которых видны сильные повреждения дома. Пока официальной информации от местных властей нет.

Атака на Тернополь. Фото: Телеграмм-канал "Запад главное".

Поврежден дом в Тернополе. Фото: Телеграмм-канал Оперативный ✙ РУС.

Напомним, впоследствии мэр города Сергей Надал подтвердил атаку россиян по жилым домам в Тернополе. По его словам, РФ атаковала город ракетами и дронами .

8058
