В Тернополе целое утро раздаются взрывы: поврежден жилой дом (фото)
Пока что официальной информации от местных властей нет.
Дополнено новыми материалами
В Тернополе сегодня, 19 ноября, целое утро раздаются мощные взрывы. Город в дыму. Есть повреждения жилой застройки.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По данным местных СМИ, от ударов в городе пострадала жилая многоэтажка. Появились кадры, на которых видны сильные повреждения дома. Пока официальной информации от местных властей нет.
Напомним, впоследствии мэр города Сергей Надал подтвердил атаку россиян по жилым домам в Тернополе. По его словам, РФ атаковала город ракетами и дронами .