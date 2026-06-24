В Тернополе ТЦК мобилизовал недееспособного мужчину с шизофренией: что было дальше

ТЦК мобилизовал недееспособного мужчину с шизофренией / © pexels.com

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В Тернополе военные ТЦК мобилизовали недееспособного мужчину с инвалидностью II группы — он имеет параноидную шизофрению и хроническое психическое расстройство. Мужчину призвали без его согласия и согласия опекуна. Дело попало на рассмотрение суда.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией: что известно

В Тернополе через суд пришлось увольнять с военной службы мужчину с инвалидностью II группы, который признан недееспособным из-за хронического психического расстройства. Местный ТЦК и СП мобилизовал его без согласия самого гражданина и без ведома его официального опекуна.

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Об этом стало известно из решения Тернопольского окружного административного суда. Тернопольский суд отменил призыв недееспособного мужчины с инвалидностью.

В материалах дела говорится, что находящегося на попечении мужчину задержали сотрудники полиции и доставили в ТЦК. Там его заставили пройти ВВК, которая признала мужчину пригодным к службе (справка ВЛК № 2025-0929-1905-4853-7 по результату осмотра от 29 сентября 2025 года).

Уже на следующий день, 30 сентября 2025, по приказу начальника ТЦК № 2284 гражданина мобилизовали и направили в воинскую часть. При этом военкомат не учел наличие у мужчины бессрочной инвалидности II группы и действующего решения о недееспособности.

В 2024 мужчину признали недееспособным из-за параноидной шизофрении — он не осознает значения собственных действий.

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Опекун мобилизованного отреагировал на нарушение закона работниками ТЦК и обратился в суд.

Что решил суд

Тернопольский окружной административный суд рассмотрел дело №500/6609/25 и частично удовлетворил требования истца. В частности, действия ТЦК по призыву мужчины с инвалидностью и параноидной шизофренией признали противоправными, также противоправным признали постановление ВВК о пригодности.

Суд отменил приказ о призыве в соответствующей части. Судья напомнил, что лица с инвалидностью не подлежат призыву во время мобилизации и могут присоединиться к войску исключительно добровольно — по контракту.

Воинскую часть, которая нарушила права мужчины, обязали уволить его со службы и исключить из списков. В пользу опекуна взыскали 968 гривен 96 копеек судебного сбора за счет бюджетных ассигнований Тернопольского ТЦК и СП.

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ТЦК: последние новости

Напомним, на Прикарпатье отца-воспитателя детского дома семейного типа из Донецкой области, который вместе с женой воспитывает восьмерых детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, задержали и доставили в ТЦК.

Как сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, у мужчины было законное право на отсрочку от мобилизации, однако он вовремя ее не оформил и не прошел военно-врачебную комиссию.

После вмешательства представителя омбудсмена гражданин прошел ВВК, и получил возможность оформить отсрочку через ЦНАП. Дмитрий Лубинец подчеркнул, что право на отсрочку не появляется автоматически — его нужно подтвердить документально.

Он призвал опекунов, попечителей и приемных родителей заранее оформлять документы через ТЦК, ЦНАП или приложение «Резерв+». Также омбудсмен заявил о необходимости системно изменить подходы к мобилизации, чтобы людям с законным правом на отсрочку не приходилось доказывать это.

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