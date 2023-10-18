В Тернополе у женщины конфисковали 20 евро, потому что она купила их не в банке

На заседание суда женщина не пришла.

В Тернополе суд конфисковал у женщины 20 евро, потому что она купила их не у банке, а у знакомой. Женщину обвинили в нарушении правил валютных операций.

Об этом говорится в постановлении Тернопольского горрайонного суда.

По данным суда, женщина в Тернополе в сентябре 2023 года купила 20 евро у другой женщины. За это она отдала ей 800 гривен.

В материалах дела указано, что оно нарушило ч.3 ст.6 ЗУ "О валюте и валютных операциях", за что предусмотрено наказание. Нелегальную покупку валюты зафиксировала полиция и составила протокол.

На заседание суда жительница Тернополя не пришла, а потому дело было рассмотрено без ее присутствия.

Суд признал обвиняемую виновной по ст. 162 КУоАП. У жительницы Тернополя конфисковали 20 евро и ограничились предупреждением.

Постановление суда

Напомним, в Тернополе 19-летняя девушка вызвала полицию, чтобы ее родители заметили.

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