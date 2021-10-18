В Тернополе у женщины выманили более 73 тыс. грн: она сняла наличные с собственной карты и перевела на счета мошенника

В Тернополе у женщины выманили более 73 тыс. грн: она сняла наличные с собственной карты и перевела на счета мошенника

Жертвами мошеннической схемы стали две женщины из Тернопольской области.

В Тернополе женщина потеряла более 73 тыс. грн. Все средства потерпевшая перечислила на два счета мошенника, который представился работником банка.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

К потерпевшей позвонил неизвестный, который представился банковским работником. Он рассказал женщине, что аферисты пытаются рассчитаться ее банковской карточкой. Злоумышленник порекомендовал женщине немедленно снять средства с карточки и перечислить их на счета, которые он скажет. Потерпевшая так и сделала и отдала мошенникам 73 775 грн.

От аналогичной схемы пострадала также и жительница села Петриков, что под Тернополем. Она перевела мошеннику 17 600 грн.

Пострадавшие обратились в полицию. Продолжается следствие.

Напомним, в Тернополе женщина отдала "итальянцу" 217 000 гривен, потому что хотела встретиться.

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