В Тернополе улицам города гуляли буйволы: как они там оказались (видео)

В Тернополе улицам города гуляли буйволы: как они там оказались (видео)

Животных вернули на территории зооуголка.

В Тернополе улицам города гуляли буйволы. Как выяснилось, животные сбежали из зооуголка в местном парке.

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Как сообщил заместитель директора по развитию инфраструктуры парков Тернополя Николай Ткач, животным удалось самостоятельно выбраться из заграждения, открыв замок и разломав ограду, пишет tmcinfo.com.ua.

Буйволы гуляли по парку "Топильче" и на улице Мазепы. Заместитель директора по развитию инфраструктуры парков Тернополя уверяет, что животных вернули через 40 минут после того, как они вышли из зооуголка.

"Никакого вреда ни себе, ни жителям, ни имуществу города буйволы не причинили. Их оперативно вернули на их территорию. Сейчас чинят последнюю секцию ограждения", — сказал Николай Ткач.

Напомним, в Одесской области с экопарка из-за недостатка пищи экологи срочно эвакуировали стадо черных водяных буйволов.

С эко-парка в Одесской области из-за недостатка пищи эвакуировали стадо черных водяных буйволов

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