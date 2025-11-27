В Тернополе умерла 12-летняя Адриана, девять дней боровшаяся за жизнь после атаки России

Атака на Тернополь. / © Associated Press

Реклама

В Тернополе погиб еще один ребенок, получивший травмы во время ракетной атаки России 19 ноября. В больнице скончалась 12-летняя Адриана. Ее мама тоже погибла.

Об этом сообщил городской голова Сергей Надал.

"Маленькая Адриана Унольт, 12 лет, умерла после девятидневной борьбы за жизнь. Ее мама погибла, сестричка до сих пор в больнице. Теперь Адриана там, где нет страха и взрывов, - рядом с мамой, в тихом и светлом месте, недосягаемом для войны", - говорится в сообщении мэра.

Реклама

Отметим, что погибшая 39-летняя мама девочки – Елена Унольт, работавшая парикмахершей. Женщина – дочь заслуженной артистки Украины Людмилы Червинской, которая также пострадала и сейчас в реанимации. Также в больнице находится младшая дочь погибшей – десятилетняя Ева.

Напомним, в Тернополе на месте ракетного удара по одному из домов более четырех дней продолжались поисково-спасательные работы. Часть жителей находилась под завалами и заблокирована в квартирах. В многоэтажку, по данным военных, влетела крылатая ракета Х-101. На месте прилета были найдены ее обломки. Эта воздушная цель была изготовлена в четвертом квартале 2025 года.

По состоянию на 27 ноября известно, что в общей сложности в городе погибли 34 человека , в том числе семеро детей. Без вести пропавшими считаются 6 человек, из них 1 ребенок.