В Тернополе в центре массовой вакцинации каждый желающий может привиться вакциной Pfizer

В Тернопольской области действуют 14 центров массовой вакцинации населения.
В Тернополе в центре массовой вакцинации на проспекте Злуки можно привиться от коронавируса вакциной Pfizer. Ею вакцинируют всех желающих.
Об этом сообщили в Тернопольской ОГА.
Там отметили, что получить прививку Pfizer может каждый совершеннолетний житель Тернопольщины в центре массовой вакцинации на проспекте Злуки, 45.
Всего в Тернопольской области действуют 14 центров массовой вакцинации населения.
"Если человек не знает, где находится ближайший центр вакцинации, то он может обратиться по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19 или в департамент здравоохранения ОГА", — сообщил председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш.
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