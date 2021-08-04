В Тернополе в центре массовой вакцинации каждый желающий может привиться вакциной Pfizer

В Тернополе в центре массовой вакцинации каждый желающий может привиться вакциной Pfizer

В Тернопольской области действуют 14 центров массовой вакцинации населения.

В Тернополе в центре массовой вакцинации на проспекте Злуки можно привиться от коронавируса вакциной Pfizer. Ею вакцинируют всех желающих.

Об этом сообщили в Тернопольской ОГА.

Там отметили, что получить прививку Pfizer может каждый совершеннолетний житель Тернопольщины в центре массовой вакцинации на проспекте Злуки, 45.

Всего в Тернопольской области действуют 14 центров массовой вакцинации населения.

"Если человек не знает, где находится ближайший центр вакцинации, то он может обратиться по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19 или в департамент здравоохранения ОГА", — сообщил председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш.

Напомним, академик НАН спрогнозировал вспышку штамма "Дельта" в Украине. Он назвал точную дату и призвал носить маски.

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