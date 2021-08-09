В Тернополе в детском саду произошла вспышка кишечной инфекции: пострадали дети из младшей группы

В Тернополе в детском саду произошла вспышка кишечной инфекции: пострадали дети из младшей группы

Специалисты ГУ "Тернопольский ОЦКПХ МЗ Украины" совместно с Госпродспоживслужбой в Тернопольской области начали епидрозследование.

В Тернополе в одном из дошкольных учебных заведений произошла вспышка кишечной инфекции: госпитализировали двух детей.

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Об этом сообщили в ГУ "Тернопольский ОЦКПХ МЗ Украины".

Вспышку кишечной инфекции в дошкольном учреждении Тернополя обнаружили 6 августа. По состоянию на 9 августа в больницу госпитализировали 2 человек.

"По состоянию на 10:00 9 августа количество пострадавших — 6 человек, из них 2 находятся на стационарном лечении, другим детям медицинская помощь оказывается амбулаторно. Течение заболевания — легкой и средней степени тяжести", — говорится в сообщении.

Специалисты ГУ "Тернопольский ОЦКПХ МЗ Украины" совместно с Госпродспоживслужбой в Тернопольской области начали епидрозследование.

"В заведении организован комплекс противоэпидемических мероприятий, определен круг контактных лиц и проведения их обследования, осуществлен отбор проб пищевых продуктов, питьевой воды, смывов с объектов окружающей среды, проведена заключительная дезинфекция", — говорится в сообщении.

В Госпродспоживслужбе уточнили, что заведение открылось после ремонта только 2 августа. О первых двух случаях им стало известно еще 5 августа. Сейчас по рекомендации Госпродспоживслужбы от 9 августа младшая группа данного заведения, где зафиксировали вспышку инфекции, закрыта.

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