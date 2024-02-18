В Тернополе в парке обнаружили чемодан с телом женщины: полиция задержала мужчину – подробности

В Тернополе в парке "Сопольче" две девочки обнаружили чемодан с телом женщины внутри. Жуткую находку дети нашли недалеко от пруда. Полиция задержала мужчину – он выбросил труп своей матери.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

По данным полиции, мужчина – уроженец России – вместе с матерью арендовал квартиру в Тернополе, 84-летняя женщина болела и умерла накануне.

Мужчина заявил, что испугался, положил ее тело в чемодан и вывез в парк. После этого сбежал из Тернополя, его задержали в Одессе.

Вскрытие показало, что 84-летняя женщина умерла естественной смертью от легочно-сердечной недостаточности.

Полицейские предоставляют правовую квалификацию действиям мужчины, уголовное дело могут переквалифицироваться со ст. 115 (преднамеренное убийство) на ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина убил жену в компании друзей.

Читайте также: