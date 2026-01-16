- Дата публикации
В Тернополе в подъезде многоэтажки обнаружили младенца в сумке
У ребенка — тяжелое состояние, он сейчас находится в реанимации. Тернопольские полицейские устанавливают личность роженицы, покинувшей младенца.
В Тернополе в подъезде многоэтажки обнаружили в сумке новорожденного ребенка. Девочку доставили в больницу.
Об этом сообщили в полиции.
«Двигавшийся желтый пакет заметили в подъезде жители. Внутри находился младенец. Люди позвонили в полицию», — уточнили правоохранители.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и скорая помощь. Ребенка доставили в больницу, где его обследовали медики. Они установили, что младенец — девочка, которая появилась на свет за несколько часов до того, как ее обнаружили. В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении.
Правоохранители разыскивают мать ребенка, устанавливают возможные свидетели и очевидцы происшествия, а также прорабатывают записи с камер видеонаблюдения для выяснения всех обстоятельств.
