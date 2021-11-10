В Тернополе в пруду нашли тело женщины, которую искали почти две недели

В Тернополе в пруду нашли тело женщины, которую искали почти две недели

Причины смерти женщины устанавливаются.

В Тернополе в пруду нашли мертвую женщину, которую искали почти две недели.

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Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Тело человека 9 ноября заметил случайный прохожий, вызвавший полицию. Личность усопшей установили. Это жительница Тернополя, 1966 года рождения. Ее разыскивали с 28 октября.

При предварительном осмотре на теле покойного признаков насильственной смерти не обнаружено. Причины и обстоятельства гибели устанавливаются правоохранителями.

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